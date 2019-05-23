［ワシントン ２２日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が公表した４月３０─５月１日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、金融政策を巡る現行の忍耐強い姿勢は「当面」維持可能との見方でメンバーらが一致していたことが分かった。また会合ではバランスシートの構成などについても突っ込んだ議論が行われた。
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- 2019年05月23日 03:55
ＦＲＢ、忍耐姿勢「当面」維持 ＢＳ巡り討議＝ＦＯＭＣ議事要旨
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