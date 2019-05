ヒップホップが爆発的に広がった2つの理由 - Kダブシャイン／横川圭希

第3回は、現地のMTVでもブラックミュージックのMVがどんどんかかるようになった80年代半ば以降のお話。儲かるとわかってからは、MTVが積極的にかけたヒップホップ。中でも、とある番組が、人気を後押ししたそう。そして、ヒップホップの作り手側にも変化があったようです。

Kダブ それで、MTVが80年代半ば以降、どう変わっていくかの話になります。マイケル・ジャクソンの「Billie Jean」(1982)、「Beat It」(1982)、「Thriller」(1982)で味をしめて、MTVでかかるMVは、他のアーティストもみんな並んで踊るようになっていた。シンディ・ローパーもそうだし、パット・ベネターとかも踊ってたじゃないですか。

横川 踊ってた踊ってた。

シンディ・ローパー「Girls Just Want to Have Fun」(1983)。女の子はただ楽しみたいだけ…懐かしく、かわいすぎるシンディ・ローパー。