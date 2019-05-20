［東京 ２０日 ロイター］ - ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス<8725.T>は２０日、１２００万株（発行済み株式の２．０６％）・取得総額３２０億円を上限とする自社株買いを決議したと発表した。取得期間は５月２１日から９月２０日まで。
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- 2019年05月20日 14:37
ＭＳ＆ＡＤ、1200万株・320億円を上限に自社株買い、発行株の2.06％
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