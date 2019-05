トランプ氏、イランと戦えば「イランは正式に終わりだ」　ツイッターで

イランの核合意をめぐりアメリカとの対立が悪化するなか、ドナルド・トランプ米大統領は19日、もしアメリカと戦争になれば「イランは正式に終わりだ」とツイートした。

「もしイランが戦いたいなら、それでイランは正式に終わりだ。二度と合衆国を脅すな!」とトランプ氏はツイッターで書いた。

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!