日本の経常収支速報値について徹底検証〜日本の場合やはり経常収支の黒字は素晴らしい理由

経常収支は一国の国際収支を評価する基準のひとつで、「貿易収支」「サービス収支」「所得収支（第一所得収支)」「経常移転収支（第二所得収支）」の4つから構成されます。

「貿易収支」はモノの輸入と輸出の差額から算出。「サービス収支」はサービス取引を表す。「所得収支」は対外直接投資や証券投資の収益で、「経常移転収支（第二所得収支）」は政府開発援助(ODA)のうちの医薬品など現物援助を表す。従って経常収支は次の式であらわすことになります。

経常収支(a) ＝ 貿易収支(b) ＋ サービス収支(c) ＋ 所得収支(d)

さて１４日の財務省の発表によれば、昨年度１年間の日本の経常収支は、19兆4144億円の黒字でした。

黒字額が５年ぶり減少（前年度より２兆7605億円減少）した理由は、エネルギー価格の高止まりで輸入額が伸びた一方、輸出が伸び悩んだことで、貿易収支の黒字額が7068億円と、前の年度に比べて３兆8000億円を超える大幅な減少になったためです。

一方、海外との利子や配当のやり取りを示す「第一次所得収支」は、日本企業が海外の子会社から受け取る配当が増えたことなどから、21兆652億円の黒字と過去２番目の黒字額になりました。

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昨年度の経常収支 黒字額が５年ぶり減少

2019年5月14日 11時44分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190514/k10011915381000.html

財務省のサイトでは国際収支の今回速報値がCSVファイルで公開されています。

『6s-1-2 国際収支総括表【年度・半期】』をもとに我が国の経常収支の推移を数値で見てみましょう。