山下智久がインスタグラムを開設 ジャニーズで初、ファンからは喜びの声

歌手・俳優の山下智久が16日、ジャニーズ事務所に所属するタレントとしては初となるインスタグラム公式アカウント(@tomo.y9)を開設した。

16日の初投稿では、「これからヨロシク! Im on the Gram !!! Excited to share with you ! #山下智久 #tomo(インスタグラムを始めました!みなさんとシェアできることにワクワクしています!)」と書き記している。

この投稿から3時間で、80000件を超える「いいね!」がつけられ、フォロワーも10万人を突破している。

ファンからは「本物 !?」「奇跡!」「歴史が動いた、、、」といった驚きと喜びの声が多く上がっているほか、「他グループも開設してくれるのかと期待が高まります」といった反応も見られた。

山下は、昨年6月に中国版Twitterとも言われる「Weibo」でオフィシャルアカウントを開設。中国語圏のファンに積極的に情報発信を行っている。

すでにWeiboでもインスタグラムの開設を報告している。

I just launched my Instagram. Wanted to share with you. I’m in the studio for fun ! I’ll keep posting specialcontent just Weibo. enjoying both

ジャニーズ事務所は肖像の取り扱いに厳しいことで知られ、一部をのぞいて原則ネット上に所属アイドルの写真が掲載されることはない。これはメディア側の忖度とも呼ばれているが、現在でもその慣行は多くの媒体で守られているため、驚きが広がった。

一歩ずつネット解禁を進めるジャニーズ事務所が今後どのような動きを見せるのか、芸能界やメディアも注目しているのではないだろうか。