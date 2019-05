【アメリカとイランの緊張の高まり】

WSJ

アメリカ国務省がしたことを受けて、に関する報道がいっそう増えています。がトランプ大統領をけしかけていて、おり、というトーンが目立ちます。の反論の手段がトランプ大統領が大好きなというのが興味深いです。はアメリカ国務省が15日、イランの隣国のイラクにいる「緊急を要さない職員(non-emergencyUS government employees)」と報じています。背景としては、を受け、がいるとされて、ことだいうことです。すでに12日の段階で、だということです。によりますと、イラクに駐在するアメリカ国務省の人数は分からないとしつつ、「」ということで、としています。トランプ政権はイランが、中東地域にいるアメリカ人に対する「」を支援していると非難している一方で、は14日「われわれは戦争を求めていないし、それは相手(アメリカ)も同じだ」としました。は、アメリカのが14日、ロシアのソチを訪問して、プーチン大統領らと会談したあと「イランが地域での脅し、さらに不安定やテロの拡散をやめるまで」と述べたと報じています。これに対してISへの軍事作戦に参加する国々で構成する(Major General Christopher Ghika)は「イランが背後にいる勢力の」と指摘したということです。はイラン情勢をめぐる緊張の高まりを後押ししているのは、むしろアメリカだと報じています。イギリス陸軍の言は米国防総省で行われたビデオ会見の中でされたもので、を出して、ギカ少将の発言について「イランの脅威に関する、アメリカと同盟国の信頼できる情報にto the identified credible threats available to intelligence from US and allies regarding Iranian-backed forces in the region)」と反論。一方、欧米の情報・軍事関係者によると、このところのだとして、とポンペイオ国務長官がトランプ大統領をけしかけてとしています。よくわかっていないトランプ大統領が気、という欧州の複数の政府高官の懸念を伝えています。ポンペイオ国務長官は13日、ベルギーを急きょ訪れて各国の外相やと会談しのに対して、ということです。ポンペイオ国務長官がイランに対して「」をかけることを繰り返し強調していることを踏まえて、モゲリーニ上級代表は「」を求めて、そうです。