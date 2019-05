「日本の7割よりも世界の2割を獲りにいく」クリエイティブディレクターが語る日本企業再興戦略 クリエイティブディレクター・三浦崇宏インタビュー - 「ライフスタイル」出版部

国内外で8つの賞を受賞した「WEARABLE ONE OK ROCK」やメルカリの新聞折込チラシなど、従来の広告やプロモーションの枠を超えたクリエイションが大きな注目を集める、The Breakthrough Company GO 代表でクリエイティブディレクターの三浦崇宏さん。単に商品を広告・PRするだけでなく、プロダクトやサービスの事業開発・成長にまで踏み込み、「広告3.0」ともいうべき新しいビジョンを掲げ、具現化している。NTTドコモ、三井不動産、JR東海、メルカリといった名だたる企業が列をなすクリエイティブディレクターが語る、日本企業再興戦略。

2019年から2022年にかけて起こる第四次産業革命

――折しも年号が変わりましたが、令和という時代に日本のビジネスシーンはどう変化し、私たちの働く場は変わっていくと思われますか。

三浦 これから2019年から2022年にかけて起こる第四次産業革命は人類史上もっとも予測もつかない時代と言われています。5G、ブロックチェーン、AIなどのテクノロジーは社会に大きな変化を起こします。同時に働き方改革や雇用変化の影響によって、副業従事者とフリーターが2020年には日本の労働人口の3分の1ぐらいになるとの予測もある。外国人の方も多く増えて、確実に日本社会の労働環境や社会の基盤は激変するでしょう。

三浦 僕がよく言うのは、自分たちはサッカーをしていると思ったらある日突然ラグビーに変わっているようなルールチェンジがいたるところで進行しているということ。ただそれは誰も教えてくれない。「いまからはラグビーだよ」って誰も言ってくれないから先にラグビー始めたやつが勝つ。だけど、どうやってラグビー始めていいかわからないし、変えようとしてなぜかアメフトをはじめてしまっているような企業も多い。

元号が変わるという節目は、いい意味で利用したほうがいいんです。ビジネスのあり方、仕事の仕方を変えなくてはといろんな方が思ってる中で、外側に区切りがあることが人間の背中を押してくれる。たとえば、ダイエットでも、80キロ超えたら絶対痩せようって思うじゃないですか(笑)。売上が年間5億を切ったら何がなんでも改革しようみたいな、数字の節目を積極的に利用するのが大人の在り方という気がします。

日本の7割よりも世界の2割を狙ったほうが市場は大きい

――技術革新の大きな波がさまざまな分野でのルールチェンジを進行させているんですね。

三浦 そうです。グローバル化という言葉は使い古されていますが、僕はいま起こっているのは「シームレス化」と見ています。世界と日本の差がなくなり、マーケット自体がいま溶け合ってきている。これまではマスとニッチという区分がありました。例えば国内では大新聞やテレビといったマスメディアに対して地方新聞などのローカルメディアという図式が成立していた。しかし、Netflixのような勢力が入ってくるとコンテンツがフラット化する。国内でのマスとニッチではなく、世界での「メガニッチとローカルニッチ」になるんです。要はある特定の価値観の人は世界中に沢山いて、日本の7割を狙うよりも世界の2割を狙ったほうが市場はデカい――そういう観点に切り替えたほうがいいと思います。

――シームレスな社会においては、ある価値観や嗜好性を共有する人をグローバル市場で狙い撃ちにしたほうがよいわけですね。

三浦 たとえば、世界中には運転をしたくないけど車移動はしたいという人が一定の割合いる、それを狙ったのがUberでした。世界中の、旅行はしたいがいちいちきちんとしたホテルや旅館に泊まるのは面倒くさいというバックパッカーに最初狙いを定めたのがAirbnbだった。つまり日本市場で1位を獲るよりも、グローバル市場のニッチなニーズを獲ったほうが商売になる、この視点を持てるかがビジネスパーソンにとって分かれ道だと思っています。

三浦 インターネットと移動インフラの進歩によって、世界は距離とか空間で分断されてた時代から、価値観と情報環境で分断される社会になってきています。たとえば、いま港区でクリエイティブ分野で働いている僕は、秋田県で農家をやっている方と、エストニアで知財に関する弁護士をやってる人がいるとしたら、たぶん、後者の人のほうが話が合うと思う。どっちがいいとかじゃなくてね。そういう価値観で人やお金が結びつく時代なんです。だから日本の市場のシェア7割とかをギリギリ凌ぎながら目指す余裕があるんだったら、世界の1割2割を目指すほうが企業として正しいし、それを最初に狙える企業がたくさんある国のほうが強いと思います。

グローバルニッチを狙う日本企業の勝ち筋は?

――日本企業がグローバルニッチを狙ううえで大切なことは何でしょうか。

三浦 いまヒットしてるものはだいたいプロダクトをサービスとして捉えられてるところがうまくいっています。身近な例えからいうと、「NewsPicks」レーベルの単行本、本の中身は薄くても本を入り口に著者とTwitterでつながったり、著者や愛読者のコミュニティから情報をどんどん継続してもらえるわけです。『メモの魔力』を読み終わったあとも、前田裕二さんのTwitterで本には書かれていない『メモ魔』的な情報がどんどん更新されていく。つまり、本というプロダクトがある特定の価値観とか世界観とかコミュニティの入口になっている好例ですね。

あるいはいま、VanMoofというオランダのめちゃめちゃイケてる電気自転車があって、世界各地でけっこう売れてるんですが、これは単なる自転車ではなく、スマホと指紋認証でつながっているから鍵かけが不要で、他の人が持って行こうとして動かすとサイレンが鳴るし、スマホで自転車の位置もすぐわかるから盗難の心配もありません。会員制のサービスが充実していて、ユーザー同士や企業とつながっているので、どんどんコミュニティができていくんですね。プロダクトを単体で売るのではなく、自転車を軸にしたサービスを提供しているんです。これもプロダクトとサービスのシームレス化です。

三浦 こういうサービスの発想において、日本人特有のおもてなし精神は非常に強みになると思います。GAFAが牛耳るマーケットの中でグローバルニッチを獲りに行く上では、日本ローカルのおもてなし精神が必ず差別化につながってきます。たとえば飛行機に乗ったときに日本では笑顔で「いらっしゃいませ」って言うし、ホテルでもリッツ・カールトンなどではお客様に「お帰りなさい」って言いますよね、そうしたひと言の違いってすごく大きい。おもてなしカルチャーをビジネスハックとしてグローバルに適応できるか? いわば、おもてなしという接客体験や空間デザインに関するテクノロジーをあらためて見直して、あらゆるプロダクトや事業のサービス性を高めていくことが日本企業の勝ち筋ではないかと思います。