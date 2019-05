【米中関税合戦の代償〜社説から】

New York Times

です。今週に入ってを掲載。基本的にはトランプ大統領の「」という主張のを指摘し、「」という主張です。中でも興味深いのは「本来であればに対して、トランプ政権がため、誰も駆けつけてくれない」というWashington Postの主張。また、「トランプ大統領は、だ」というFTの主張もおもしろいです。は、社説Trump’s Tariffs are a New Tax on Americans(はアメリカ人にとって新たな課税)の中で、「トランプ大統領が中国の輸入品に対して上乗せした関税はだ。」と伝えています。が、ことになり、と正直に言うならまだしも、と批判しています。は社説Trump’sin trade war with China (中国との貿易戦争に踏み切ったトランプ)の中で、Peterson Institute for International Economicsの試算として、だが、カナダからの輸入品の7.3%、の2.5%、の9.6%、さらにの3.8%が対象だと紹介。大きくないと思うかもしれないが、昔ながらのを「」のはだったと指摘しています。つまり、本来であれば、などの是正に向けた行動は協力できる分野なのに、したことで、と言います。として「軍事でも経済でもだ。さらに」と締めくくっています。保守的なも批判的です。社説Theof China Tariffs(中国関税の)の中でニューヨーク株式市場のしていて、それも、2005年からのだ、と指摘。マーケットが必ずしも正しいわけではないと認めつつ「今回は、だ」としています。アメリカの経済成長率が3.2%に達したことをトランプ大統領が「」と投稿したことについてはやはり、間違いでと強調。その上で「中国が貿易や投資のルールを守るだとトランプ大統領は思っているかもしれないが、だ」とまとめています。の社説はThe growing trade war between the US and China(激化する米中の貿易戦争)。この中で、「」とした上で、「アメリカから見ればかもしれないが、中国から見れば」と解説。いま求められているのはであり、中国が組立加工からより先進的な経済を目指すにあたってことだと指摘しています。トランプ大統領はで、「双方の(Neither should allow political ego to get in the way of a pragmatic truce)」と訴えています。