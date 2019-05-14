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三菱地所、6500万株・1000億円を上限に自社株買い　発行株の4.68％

［東京　１４日　ロイター］ - 三菱地所<8802.T>は１４日、自己株式を除く発行済み株式総数の４．６８％に当たる６５００万株、取得総額１０００億円を上限に自社株買いを行うと発表した。取得期間は５月１５日から２０２０年３月３１日。

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