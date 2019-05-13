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内閣支持率50%台後半に上昇

JNN(TBS系列)の世論調査で、内閣支持率が57.4%(＋4.0)となりました。

しっかりと安倍政権を支え、より豊かで平和で誇りある日本を築いていきます！

『JNN世論調査』
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20190513-00000019-jnn-pol
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