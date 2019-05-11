米ＣＰＩ、4月0.3％上昇　コア指数は小幅伸び続く

［ワシントン １０日 ロイター］ - 米労働省が１０日発表した４月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前月比０．３％上昇だった。基調的な物価は小幅な伸びにとどまり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がしばらく金利を据え置くことを示唆した。市場予想は０．４％上昇だった。

３月は０．４％上昇していた。

４月の前年同月比は２．０％上昇だった。市場予想は２．１％上昇だった。３月は１．９％上昇していた。

変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアＣＰＩは３カ月連続で前月比０．１％上昇となった。衣料品が２カ月連続で落ち込んだ。

コアＣＰＩの前年同月比は２．１％上昇した。前月は２．０％上昇だった。

ＦＲＢは前週、金利を据え置き、近いうちに金融政策を変える意向がないことを示唆した。パウエルＦＲＢ議長は最近の物価の弱含みは「一時的」との見解を示した。

ＦＲＢは物価目標を２％としており、個人消費支出（ＰＣＥ）物価のコア指数を物価の目安としている。コアＰＣＥ価格指数は３月に前年同月比１．６％上昇と、１４カ月ぶりの小幅な伸びだった。前月は１．７％上昇していた。４月の統計は５月３１日に発表される。

４月のＣＰＩの内訳は、ガソリンが５．７％上昇し、ＣＰＩ全体の上昇要因の３分の２以上を占めた。前月は６．５％上昇していた。

帰属家賃は２カ月連続で０．３％上昇した。医療費は２カ月連続で０．３％上昇した。

新車は０．１％上昇だった。前月は０．４％上昇していた。

一方、食品は０．１％下落した。前月は０．３％上昇していた。家庭用食品は４月に０．５％下落。

衣料品は０．８％下落。前月は１．９％下落と、１９４９年１月以来の大幅な落ち込みだった。算出方法の変更が影響した。

中古車は１．３％下落し、３カ月連続でマイナスとなった。航空費や家庭用品、たばこも値を下げた。