［東京 １０日 ロイター］ - ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）<2432.T>は１０日、自己株式を除く発行済み株式総数の２６．１４％に当たる３８００万株・５００億円を上限に自社株買いを行うと発表した。取得期間は５月１３日から２０２０年４月３０日。
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- 2019年05月10日 15:44
ＤｅＮＡ、3800万株・500億円を上限に自社株買い 発行株の26.14％
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