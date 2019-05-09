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- 2019年05月09日 17:05
北朝鮮が飛翔体を発射と韓国軍
北朝鮮は4日にも複数の飛翔体を発射しており、これについてアメリカは「ミサイルとロケットだった」という分析を明らかにしている。
（AbemaTV／『AbemaNews』より）
▶北朝鮮の飛翔体 韓国が「ミサイル」と認めない訳は
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