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北朝鮮が飛翔体を発射と韓国軍



　9日午後4時半ごろ、北朝鮮が北西部の平安北道付近から飛翔体を東に向けて発射したと、韓国軍が先ほど発表した。弾道ミサイルかどうかも含め韓国軍は確認を進めている。

　北朝鮮は4日にも複数の飛翔体を発射しており、これについてアメリカは「ミサイルとロケットだった」という分析を明らかにしている。
（AbemaTV／『AbemaNews』より）

北朝鮮の飛翔体 韓国が「ミサイル」と認めない訳は
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