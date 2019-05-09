［東京 ９日 ロイター］ - ニコン<7731.T>は９日、自己株式を除く発行済み株式総数の２．０％に当たる８００万株を上限に自社株買いを行うと発表した。取得総額は１００億円。取得期間は５月１０日から６月３０日の予定。
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- 2019年05月09日 15:17
ニコン、800万株・発行株の2.0％を上限に自社株買い 取得額100億円
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