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ニコン、800万株・発行株の2.0％を上限に自社株買い　取得額100億円


［東京　９日　ロイター］ - ニコン<7731.T>は９日、自己株式を除く発行済み株式総数の２．０％に当たる８００万株を上限に自社株買いを行うと発表した。取得総額は１００億円。取得期間は５月１０日から６月３０日の予定。

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