［東京 ８日 ロイター］ - トヨタ自動車<7203.T>は８日、取締役に譲渡制限付き株式報酬制度を導入することを決議したと発表した。６月開催予定の株主総会に付議する。現金報酬枠は年３０億円以内、株式報酬枠は年４０億円以内として設定する。
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- 2019年05月08日 13:51
トヨタ、取締役に譲渡制限付き株式報酬制度導入へ
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