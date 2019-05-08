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寄り付きの日経平均は続落、米国株安など嫌気　一時300円安


［東京　８日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比２９５円６８銭安の２万１６２８円０４銭となり、続落した。その後、下げ幅を３００円超に拡大している。米中通商協議の先行き懸念で米国株が大幅安となったことや、為替が円高方向に振れたことなどが嫌気されている。幅広い業種が売られており、海運、精密機器、非鉄金属、機械、電気機器などが安い。

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