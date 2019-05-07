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楽天銀行でトラブル　700万超の口座に影響か


　楽天銀行で口座にログインできず取引ができない障害が続いている。同行では10連休明けの取引との関係も含めて原因を調べるとともに復旧を急いでいるが、個人と法人あわせて700万口座あり、影響が拡大する可能性がある。なお、ATMやデビットカードは通常どおり使えるという。

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