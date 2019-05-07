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ＨＯＹＡ、発行済み株式の2.26％・600億円を上限に自社株買いを決議


［東京　７日　ロイター］ - ＨＯＹＡ<7741.T>は７日、普通株８６０万株（発行済み株式の２．２６％）・総額６００億円を上限とする自社株買いを決議したと発表した。取得期間は５月８日から１０月２８日。

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