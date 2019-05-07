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寄り付きの日経平均は続落、下げ幅200円超　米中通商協議に暗雲


［東京　７日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比７４円３３銭安の２万２１８４円４０銭となり、続落した。寄り後に下げ幅は２００円を超えている。国内連休中に為替が１ドル１１０円台後半まで円高方向に振れたほか、トランプ米大統領が中国からの輸入品２０００億ドル相当に対する追加関税を１０日に１０％から２５％に引き上げると表明したことで、米中通商協議を巡る懸念が広がった。鉱業、機械、輸送用機器などが安い。半面、情報・通信、水産・農林などはしっかり。

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