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皇位継承は女性差別？

前回の
「誰が天皇になるの？」
http://okadamari.blog112.fc2.com/blog-entry-338.html

から追記というか補足というか。

「女性が天皇になること」の議論では、「女性が天皇になれないのは女性差別だ」という意見があります。

しかし、「令和で秋篠宮さまが天皇になれなかったのは次男差別だ」とか「一般人が天皇になれないのは家柄差別だ」という意見は聞いたことがありません。

なぜ、男女平等だけが声高に叫ばれるのでしょう……？
ぜひみなさんも考えてみてください。
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