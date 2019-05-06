前回の
「誰が天皇になるの？」
http://okadamari.blog112.fc2.com/blog-entry-338.html
から追記というか補足というか。
「女性が天皇になること」の議論では、「女性が天皇になれないのは女性差別だ」という意見があります。
しかし、「令和で秋篠宮さまが天皇になれなかったのは次男差別だ」とか「一般人が天皇になれないのは家柄差別だ」という意見は聞いたことがありません。
なぜ、男女平等だけが声高に叫ばれるのでしょう……？
ぜひみなさんも考えてみてください。
記事
- 2019年05月06日 14:23
皇位継承は女性差別？
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