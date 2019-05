金委員長、長距離ロケット砲の「打撃訓練」を視察　北朝鮮メディア

北朝鮮の国営メディアは5日、金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長が4日、同国の日本海上で行われた東部前線防御部隊の「打撃訓練」を指導したと報じた。4日午前には「複数の短距離の飛翔体」が日本海に落下したことが確認されている。

北朝鮮国営の朝鮮中央通信(KCNA)によると、金委員長は「戦闘能力を高める」ために発射命令を下したという。

「大口径長距離多連装ロケット砲」の打撃訓練の目的について、「運用能力と任務遂行の正確性」を確認するためとしている。

金委員長は、いかなる勢力の脅威と侵略に直面しても、国の「政治的主権と経済的自立を固守する」必要性を強調したほか、朝鮮人民軍に対し、「強い力によってのみ真の平和と安全が保障され、保証されるという哲理」を心に留めるよう伝えた。

4日の「飛翔体」発射を受けてドナルド・トランプ米大統領はツイッターで、金委員長はより良い関係への道を危険にさらしたりはしないだろうと述べた。

「金正恩は北朝鮮における素晴らしい経済的な可能性を十分理解しており、それを妨げたり、終わらせるようなことはしないと、僕は信じている。僕が彼を支援していることも、向こうは承知しているし、僕への約束を破るつもりはないはずだ。合意は実現する!」とトランプ氏はツイートした。

