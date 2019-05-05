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「男系」は、たまたまではありません

立憲民主党の阿部知子衆院議員が、テレビ朝日などが出資しているインターネット放送のニュース番組「AbemaPrime」で、「たまたま天皇の場合、日本では男系天皇でずっと来た」と発言したことがネット上で話題になっています。

断じて申し上げますが、「たまたま」では全くありません。
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