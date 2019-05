蒼井そら、双子を出産し世界中のファンからの祝福コメントが相次ぐ

女優でタレントの蒼井そらが、無事に双子の赤ちゃんを出産したことを報告。その際、生まれたばかりの2人の赤ちゃんの写真を公開し、世界中のファンからの祝福コメントが相次いで寄せられている。

この中で蒼井は「I finally gave birth to a twin.I was really impressed.Thank you for being born.」と、自身が無事に双子の赤ちゃんを出産したことを、その喜びと感謝の気持ちとともに報告。並んだ双子の写真を公開している。

それを見た世界各国からのファンからは「おめでとうございます とてもかわいい」「御出産おめでとうございます」「Congratulations」「恭喜恭喜」「축하합니다 」といった祝福コメントが相次いで寄せられることとなった。

蒼井といえば、今回の出産に際して放送された出産特番『蒼井そら出産当日アジア同時生中継』(AbemaTV)が、放送初日である先月30日の時点で100万を超える視聴数を記録。心配の声も寄せられていたが、多くの人々が見守るなかで無事に出産を終えた。今後は”新人ママ”としての彼女の子育てぶりにも注目が集まりそうだ。

▶出産直後!母となった蒼井そら初コメント