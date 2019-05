嵐ベスト盤発売でミラクル！活動休止まで555日判明にファン歓喜

嵐が所属レーベルJ-Stormのサイト上で、ベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」を6月26日にリリースすると発表した。ファン待望のベスト盤となるが、“嵐ミラクル”も判明。感激の声が上がっている。

09年8月にも「All the BEST! 1999-2009」というベスト盤をリリースしている嵐。同作は発売2週間足らずでミリオンを達成するなど、嵐にとって記念碑的な作品だ。

そのため今回もTwitterでは《うひょあぁぁぁあ!!!! BEST ALBUM発売決定》《ベストアルバムは買わないと 嵐さんの歴史がぎゅってなってる感じがする》《みんな! ベストアルバム、ダブルミリオン目指そうね!!》といった歓喜の声が上がっている。

しかしファンを喜ばせているのは、それだけではない。実は発売予定日である6月26日から活動休止となる20年12月31日までが、ちょうど「555日」という“嵐ミラクル”が判明したのだ。

「嵐にとって“5”という数字の持つ意味はとても大きいです。デビューしてからこれまで、誰1人抜けることなく5人で駆け抜けてきましたから。そのため作品やツアーのタイトル、さらにはグッズにも“5”という数字がたびたび使用されています。現在開催中の20周年記念ツアーのタイトルも『ARASHI Anniversary Tour 5×20』。“5”とは単なるメンバー数ではなく、『5人は強く結ばれている』ということを意味する数字なのです」(音楽関係者)

J-Stormのサイト上では「555日」についての記載はない。そのため嵐が意図したことなのかどうかは定かではないが、ファンの喜びもひとしおだ。

《ベストアルバム発売日から活動休止まで『555』日!? すごすぎる……!!》

《本当にこの数字を狙って6/26にベストアルバム発売するなら、嵐さん本当の本当にやばいからね?? どこまでも5にこだわっていく嵐さんかっこよすぎだからね??》

《「5 is my treasure number」の意味が、ファンの想像を遥かに超えていて泣いた。もう本当に嵐が尊くてしょうがない》

新作はファンならずとも必聴の作品となりそうだ!