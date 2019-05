「スター・ウォーズ」チューバッカ役の俳優、74歳で死去

米映画「スター・ウォーズ」シリーズでチューバッカ役を演じた俳優ピーター・メイヒュー氏が先月30日、米テキサス州の自宅で亡くなった。74歳だった。遺族が2日に明らかにした。

遺族の声明によると、ロンドン出身のメイヒュー氏は家族が見守る中、息を引き取ったという。死因は明らかにしていない。妻アンジーさんとの間に3人の娘がいる。

1977年から1982年まで公開された旧3部作や、2005年公開の「スター・ウォーズ エピソードIII/シスの復讐」から2015年公開の「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」まで巨大なウーキー族の戦士、チューバッカを演じた。

遺族は、「彼はチューバッカという役柄に全身全霊を注いでいた。それが映画の1シーン、1シーンに表れていた」と述べた。

メイヒュー氏の公式ツイッターには、「ピーター・メイヒューの家族は、深い愛と悲しみと共に、残念ながらピーターが亡くなったことを共有しなければなりません。2019年4月30日の夜、テキサス北部の自宅で家族に見守られながら旅立ちました」との遺族のメッセージが投稿されている。

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

ルーク・スカイウォーカー役を演じた米俳優マーク・ハミル氏は、メイヒュー氏は「最も温和な巨人」だったとツイートした。

「僕を必ず笑顔にしてくれる本当に大きな心を持った大男で、忠実な友人で、本当に大好きだった。たくさんの思い出を共有できて、ありがたい。彼と出会えたおかげで、僕はより良い人間になれた。ピート、ありがとう」とハミル氏は書いた。

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2