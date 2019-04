【飛行機を取り巻く環境】

CNN

飛行機によく乗るので、航空業界のニュースは気になります。アメリカの国内線でしているそうです。また、が24日、新たな機体カラーを公開しました。正直、before and afterで並べないと気づかない気がします。はBoeing’s profit falls 21% on the 737 Max crisis(737Max問題を受けてボーイングの利益、21%下落)の中で、大手航空機メーカーボーイングが24日、ことし1月から3月までの3か月間を発表し、相次いでを響き、と報じています。エチオピアで3月に起きた737Maxの墜落事故を受けて、各国が運行停止し、ということです。Maxの雲底再開時期が不透明のため、としています。は、First Class vs. Coach: A Game of Square Inches(ファーストクラスvsエコノミークラス:)の中で、と伝えています。座席スペースが広いファースト/ビジネスクラスが値上がりした一方で、エコノミークラスはやや下がったということです。アメリカ国内の平均料金はアメリカの航空会社は利益率が高いビジネスクラスの充実を図っています。ということです。頻繁に搭乗する人にとってビジネスクラスへの無料アップグレードは「」そうです。ただ、いて、かつてはにあてるようにしているということです。はAfter nearly a decade, United is giving its planes a makeover(約10年を経てユナイテッド航空が機体を刷新)で、と伝えています。テール部分は異なる3つのブルー(rhapsody blue, United blue, sky blue)で彩り、エンジンや翼の先もブルーにするそうです。またUNITEDの文字も大きくなるということです。