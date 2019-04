【インターネット規制】

CNBC

New York Times

FT

を受けて政府はインタネットを規制しましたが、米中でまったく異なるが議論されています。アメリカではのチェックについて。中国はについて。アメリカのテック企業が過度に影響力を持っているのではないかという警戒感が根底にありそうです。はFacebook and other social media sites are shut down after the bombings in Sri Lanka, but some warn that could make problems worse(スリランカの同時多発テロのあとされたが、事態悪化の声も)の中で、を受けてスリランカ政府がしたと伝えています。閉鎖されたのは、フェイスブック、メッセンジャー、ワッツアップ、インスタグラム、ユーチューブ、バイバー、スナップチャットだそうです。これに対してがなくなり、2018年3月のと指摘。VPNと呼ばれる技術を使って迂回する人が相次いだということです。また、という声も紹介しています。はFree Speech Puts US on “a Collision Course” With Global Limits on Big Techの中で、フェイスブックのが相次ぐ批判を踏まえて自社に対する規制の必要性を訴えたことで、と伝えています。これに対しては、規制はあくまでものことを指しているとご説明に回っているとしています。イギリス、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、インドではテック企業に投稿内容を厳しくチェックするよう求めていますが、としています。1996年に設けられたCommunications Decency Actの230条によりされているということですが、過度にテック企業を保護するものだという指摘も出ています。特にの映像がフェイスブックにアップされ、会社が気づいて削除するまでにだと批判されています。一方でトランプ大統領を始め保守層は、と反発。オンラインの言論の自由に制限を課すとと専門家のインタビューで締めくくっています。はTrade war with US delays China’s rules curbing data transfers(米中貿易戦争で)の中で、中国政府がの発表が先送りされると報じています。について中国政府は当初、していましたが、「重要なデータ」を中国国内にとどめるようにという曖昧な中国政府の義務化の結果、が予想されているということです。2年前に案として公表された際「」とは「」や「」に関するものと幅広く定義されていたそうです。中国国内のIT技術やクラウドサービスの利用を求める一環で、中国の免許を持った企業しかクラウドサービスを提供できなくなったためアマゾンは中国企業に国内ビジネスを売却したということです。