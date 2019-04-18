【台湾で震度7】M6.1の地震が花蓮で発生。SNSには被害写真も

日本時間18日午後2時1分ごろ（現地時間午後1時1分ごろ）、台湾東部の花蓮県を震源とする最大震度7の大きな地震が発生した（台湾の7級は日本の震度7とほぼ同じ激しさ）。台湾の中央気象局が発表したところによると震源の深さは約18.8km、地震の規模を示すマグニチュード（M）は6.1と推定される。この地震による津波の心配はなかった。
同震源付近では、同月10日午前0時13分ごろに最大震度5（M5.0）の地震が発生したばかりだった。
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現地の台湾では、今回の地震による被害と思われる画像などがSNS上に次々とアップされている。また、現地メディア「蘋果日報」でも地震に関する情報を随時アップしている。（随時更新）
台湾「震度7」地震に関するTwitter上の投稿
#台湾地震 蘇花道路土砂崩れ pic.twitter.com/PUUoW0wW5l— 秋鷹｡ (@Akitaka_Taiwan) 2019年4月18日
台湾地震 pic.twitter.com/Wad4NNazsW
— 秋鷹｡? (@Akitaka_Taiwan) 2019年4月18日
過去体験した中では一番大きかったかも…#台湾 #地震 pic.twitter.com/GLaT90VWgZ
— たかや/初任給セレブ@台湾?? (@tabigrapher) 2019年4月18日
山道は落石がある模様。
山區道路要注意落石！#台湾地震#花蓮地震#レターポット#LetterPot pic.twitter.com/t0IfPzReT0
— KojiYoshigai ? (@a_hai31) 2019年4月18日
花蓮の状況#台湾地震 pic.twitter.com/Z6om5rHDjD
— するぞ海外移住（株で稼ぐ自分加油！）ポジポジ中止！LC絶対！ (@Ikuyokaigai) 2019年4月18日
???#Taiwan #Earthquake m6.1 p:18km e:10km NW Hualien County, 18 Abr 05:01:14 UTC
Sismo max Int-VII (no Tsunami risk), reportes de daños menores. La Intensidad VII es regional (Hualien County) además de 3 réplicas (m3.x-m4.x)
-Sismología Taiwan https://t.co/zlzZei3lRx pic.twitter.com/cxMWCDsJ7c
— ? (@GE0_Twitts) 2019年4月18日
#台湾地震 台北市ビルが移動した、見えるの？ドラッグストアのスタッフみんなすでに避難しました pic.twitter.com/wnz8xxTyXv
— 秋鷹｡? (@Akitaka_Taiwan) 2019年4月18日