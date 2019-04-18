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【台湾で震度7】M6.1の地震が花蓮で発生。SNSには被害写真も

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日本時間18日午後2時1分ごろ（現地時間午後1時1分ごろ）、台湾東部の花蓮県を震源とする最大震度7の大きな地震が発生した（台湾の7級は日本の震度7とほぼ同じ激しさ）。台湾の中央気象局が発表したところによると震源の深さは約18.8km、地震の規模を示すマグニチュード（M）は6.1と推定される。この地震による津波の心配はなかった。

同震源付近では、同月10日午前0時13分ごろに最大震度5（M5.0）の地震が発生したばかりだった。

● 関連記事 【台湾で震度5】M5.0の地震発生。沖縄近海から九州、関東でも相次ぐ

現地の台湾では、今回の地震による被害と思われる画像などがSNS上に次々とアップされている。また、現地メディア「蘋果日報」でも地震に関する情報を随時アップしている。（随時更新）

台湾「震度7」地震に関するTwitter上の投稿

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