タイガー・ウッズ復活にトランプ米大統領が大統領自由勲章を授けるホンネとは

[ロンドン発]男子ゴルフのメジャー今季初戦マスターズ・トーナメントはタイガー・ウッズ(米国)の感動的な逆転優勝で幕を閉じた。ゴルフは全く駄目な筆者だが、2007年から10年にかけ4年連続で全英オープンゴルフを取材したことがある。

注目はウッズ1人に集中した。07年、カーヌスティ・リンクスで大会史上51年ぶりの3連覇に挑んだウッズはショットが安定せず、逆転優勝はならなかった。08年は膝の手術で欠場。09年は日本人史上最年少で初出場した石川遼とラウンドしたが、まさかの予選落ち。

テレビ局の要請で同じ組となった石川とウッズは高視聴率を稼いだが、その年もウッズは絶不調で、苛立っている様子がありありとうかがえた。59歳の年齢にもかかわらずプレーオフに進んだトム・ワトソン(米国)の円熟味とは大きな違いを見せた。

06年、父アールさんを前立腺がんで亡くしてからウッズの歯車は狂い始めた。メジャー制覇は08年の全米を最後に遠ざかり、09年11月には不倫が発覚、「自分の不貞が自分の妻と子供たちを失望させ、傷つけてしまった」と無期限のツアー欠場を表明した。

10年、復帰したウッズは全英で23位に終わった。17年にはアルコール・薬物の影響下で運転した容疑で逮捕され、ウッズはもう「終わった人」「過去の人」というレッテルがはられた。

スーパースターの転落は「タイガー人気」に頼ってきたゴルフ界にも大きな打撃を与えた。辛い時期を間近で取材したことがある筆者は、頭が薄くなり、すっかり“おっさん顔”になった43歳ウッズの、少し照れたような笑顔に感動した。

メジャー通算15勝。米ツアー通算81勝は故サム・スニードの最多勝記録の82勝に迫る。ウッズは息子のチャーリー君(10歳)を見つけて、抱きしめた。1997年に史上最年少の21歳でマスターズ、メジャー初制覇を果たした時は父アールさんと抱き合った。

今、ウッズのそばには母クルティーダさん、娘サムさん、ガールフレンドのエリカ・ハーマンさんがいる。「子供たちがいる。これは人生の繰り返し。97年には父がそばにいた。私は2児の父になった」とウッズは喜びを表した。11年かかった復活劇はウッズを真の父に成長させた。

ゴルフ好きで知られるドナルド・トランプ米大統領はマスターズをTV観戦しながら4連続ツイートした。

「マスターズが今、すごいことになっている。タイガー・ウッズが2ホールを残して首位を走っている。とても興奮する。チャンネルを合わせろ」

Great Masters going on right now. @TigerWoods is leading with 2 holes left to play. Very exciting, tune in!

「マスターズの最終ホール、タイガー・ウッズが偉大に見える」

「優勝おめでとう、タイガー・ウッズ。本当に偉大なチャンピオンだ」

「プレッシャーがかかっていても偉大になれる人物を愛そう。真に偉大な男がなんて素晴らしい人生のカムバックを果たしたのだ」

日本の安倍晋三首相は、トランプ大統領が所有する米フロリダ州のリゾート施設「マーアーラゴ・クラブ」のゴルフコースで日米首脳ゴルフを楽しむ光景はお馴染みになった。

不動産王のトランプ大統領が所有するゴルフコースは米国や英国、アイルランド、アラブ首長国連邦(UAE)に17カ所もある。09年に全英オープンが行われた英ターンベリーもトランプ大統領の所有だ。周囲の田園風景と海岸線に溶け込み、ため息が出るほど美しいコースだった。

トランプ大統領自身、大学時代からゴルフをたしなむ愛好家で、自著『人生で最高のゴルフに関するアドバイス』で「老若男女にとってゴルフはゲーム以上のもの。それは情熱だ」と記している。復活したウッズに文民最高位の勲章である大統領自由勲章を贈るとツイートした。

Spoke to @TigerWoods to congratulate him on the great victory he had in yesterday’s @TheMasters, & to inform him that because of his incredible Success & Comeback in Sports (Golf) and, more importantly, LIFE, I will be presenting him with the PRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOM!