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日本電産、オムロンから自動車部品会社買収へ　取得額約1000億円


［東京　１６日　ロイター］ - 日本電産<6594.T>は１６日、オムロン<6645.T>から自動車向け車載電装部品の製造・販売を手掛けるオムロンオートモーティブエレクトロニクス（愛知県小牧市）の全株式を約１０００億円で取得する契約を締結したと発表した。株式の取得日は１０月末ごろを予定している。

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