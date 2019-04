仏ノートルダム寺院で大規模火災。マクロン氏「寄付募る」に賛否

ロイター通信などによると16日未明(現地時間15日夕)、フランス・パリにある世界遺産のノートルダム寺院の大聖堂で大規模火災が発生した。フランスの現地メディアの報道によると、出火当時は大規模な改修工事が行われており、その足場付近から出火した可能性があるという。改修工事の現場では、作業員全員が帰った後に発火したといい、詳しい原因は調査中だという。

Firefighters in Paris say there is a fire at Notre-Dame Cathedral. https://t.co/HHUXgZE4x1