【不法移民、聖域都市へ？】

はメキシコ国境からの不法移民をカリフォルニア州などの「」と呼ばれるすることを検討しています。カリフォルニアはですが、ロサンゼルスに住むをし、トランプ大統領がびっくりしてリツイートしたと報じられています。はTrump suggests he may release immigrants in California(トランプ、することも検討)の中で、トランプ大統領がを受けているにもかかわらず、していると報じています。計画では、不法入国した人たちをに乗せて、ということです。があり、トランプ大統領はとしています。州北部のは「である」と述べて、トランプ大統領の計画が検討に値しないという考えを示しました。カリフォルニア州のも「違法であり、倫理的でない」として反発。スクープしたはWhy Trump’s idea to send immigrants to sanctuary cities makes nosense(は理にかなわない)の中で、トランプ大統領の計画をホワイトハウスが否定したあとにようだと報じています。カリフォルニアなどに送り込んでもが高いほか、多くが大都市のことなどを指摘。ついにもツイートで議論に参画しました。「苦難に直面した移民を助ける必要性は理解できるが、私が住むロサンゼルスには5万人以上のホームレスがいて、再貧困の生活を送り食べるものもままならない。カリフォルニア州が今の人たち(それも多くが退役軍人)の面倒を見られない中で他者は受け入れらない」。これについては、トランプ大統領がすかさず「」とツイートしたと伝えています。が「ついに共和党に寝返ったのか」「いつからMAGA(メイク・アメリカ・グレート・アゲン)の一味になったのか」などの批判も出ているそうです。トランプ大統領のツイートと言えば、14日、したことについて、「真に偉大なチャンピオンだ」と投稿。オバマ前大統領も「卓越した能力、根性、それに決意の証だ」とお祝いツイート。これについてsは、「(ウッズの)優勝は、した(The win even led to a rare moment of agreement between President Trump and former President Barack Obama)」と伝えています。