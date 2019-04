「独裁者」が二度失脚したスーダン―「アラブの春」との違いとは

北東アフリカのスーダンでは抗議デモが拡大し、30年以上にわたってこの国を支配してきた独裁的な体制が揺らぎ始めた。この変化の背景には、抗議デモを行う側が、2011年の「アラブの春」から得られた教訓を活かしていることがある。

スーダンでは「独裁者」が二度、挫折した。

4月11日、1989年に権力を握ったバシール大統領が軍のクーデタで失脚し、拘束された。このクーデタは、経済停滞を背景に昨年末から広がっていた抗議デモの高まりを受け、軍が「独裁者」を見限ることで発生した。

ところが、バシール大統領を拘束した軍を代表してイブン・オウフ将軍が暫定軍事評議会の発足を宣言し、憲法停止と軍による2年間の暫定統治の後、選挙を実施する方針を打ち出した。

これは事実上の軍事政権の発足と新たな「独裁者」の登場を意味したが、それもつかの間、翌12日にイブン・オウフ氏は暫定軍事評議会議長の辞任を発表し、後任にはブルハン将軍が就くことになった。

イブン・オウフ氏の辞任は、バシール大統領を追い詰めていたデモ隊が、事実上の軍事政権の発足を「革命の横取り」と批判し、デモを継続させたことを受けてのものだった。辞任発表のテレビ演説でイブン・オウフ氏は「これはクーデタではなく、国民の利益のためである」と強調し、その上で暫定軍事評議会が文民政府の樹立に向けて働くと約束している。

北アフリカではスーダンだけでなく、昨年末から各国で抗議デモが頻発している。その結果、例えばアルジェリアでも4月4日、20年以上にわたって権力を握ってきたブーテフリカ大統領が、やはり広範な抗議デモを受けたクーデタによって失脚しており、これらの政変は2011年に中東・北アフリカで広がった「アラブの春」第二幕とも映る。

ただし、アルジェリアと比べて、スーダンのこれまでの展開は、より大きな政治改革を予期させる。

アルジェリアの場合、ブーテフリカ大統領の辞任後、ベンサラ上院議長をはじめ「独裁者」を支えた政治家や軍を中心に90日間の暫定統治を行ったうえで大統領選挙が実施されることになった。ただし、この選挙日程そのものがブーテフリカ大統領の在任中から決まっていたもので、これまでの支配者のうちの誰かがそれにのっとって立候補すれば、「独裁者」が失脚しても大きな変化は予想しにくい。

これに対して、スーダンではバシール氏に続いてイブン・オウフ氏まで失脚した。イブン・オウフ氏から権力の座を引き継いだブルハン氏は軍のなかでもバシール大統領と距離があり、抗議デモが広がるなかでデモ隊の指導者たちとも接触し、意見交換をしてきたといわれる。

つまり、スーダンの場合、暫定軍事評議会におけるバシール色は薄められたといえる。言い換えると、ブルハン氏の議長就任は、失政の全責任を「独裁者」に転嫁して済ませる「トカゲの尻尾切り」以上の改革が発生する可能性が、わずかながらも大きくなったことを示す。

軍のペースで事態収拾が進むことを拒み、デモ隊が抗議活動を続けたことは、「アラブの春」での教訓、とりわけエジプトの経験を踏まえたものといえる。

エジプトでは2011年、30年に渡って権力を握ったムバラク大統領(当時)が抗議デモの高まりで失脚した。しかし、これはまさに「トカゲの尻尾切り」に過ぎず、その後民主的な選挙が行われたものの軍の影響力は残り続け、結局2013年のクーデタで軍主導の体制が復活した。

エジプトでの政変が「元の木阿弥」となった一因には、デモ隊がイスラーム勢力と世俗派で分かれ、結束しきれなかったことがあるが、この点でスーダンは大きく異なる。アメリカを拠点とするスーダン系ジャーナリスト、イスマイル・クシュクシュ氏によるインタビューに対して、スーダンのデモ隊はエジプトの経験を踏まえて、以下の各点に注意していると答えている。

こうして抗議する側が結束を保ち、共通目標を維持できたことは、バシール大統領だけでなく、イブン・オウフ将軍までも退場せざるを得なくしたといえる。

