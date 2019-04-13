朝日新聞は素晴らしい！
ぜひ行動で示して欲しい。
過去、保守系の評論家などの集会や出版記念会などが妨害により開催が中止になったことがありましたが、自由な言論を守るために、中止の判断には「毅然とした態度で」朝日新聞は戦ってくれると！
右派とか左派とか関係ないですよね。
本当に素晴らしい！
『（社説）自由な言論 守り続ける覚悟を』(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/DA3S13973459.html
記事
- 2019年04月13日 20:16
朝日社説「自由な言論を守れ」 当たり前ですが右派も左派もないですよね？
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