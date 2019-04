【１周回って公衆電話、映画館、現金】

ゴルフのメジャー第1線、マスターズ・トーナメントが米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGCで11日に始まりました。ここは主要トーナメントで唯一携帯電話が持ち込めません。なので、公衆電話が活躍。

動画配信で映画業界にゆさぶりをかけているネットフリックスが映画館を買収して“実店舗”ならぬ“実映画館”ビジネスに乗り出すと報じられています。また最新技術でキャッシュレスの無人店舗を拡大中のアマゾンは現金を受け入れざるを得なくなりました。

理由は様々ですが、何だかぐるっと1周まわった感じ。

Los Angeles Times はThe Masters’ cellphone ban is a tradition unlike any other: “Wonderful, isn’t it?“(マスターズ・トーナメントの携帯電話禁止ルールは素晴らしい)の中で、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGCで11日に始まったマスターズ・トーナメントで携帯電話が禁止されている伝統について伝えています。

「主要なゴルフ・トーナメントでは唯一だ」ということです。もし運よく観戦でき、なおかつ緊急に電話をする必要がある場合、コース一帯に無料で使える公衆電話があるそうです。ただ滅多に手に入らない入場券なのでそんな無粋なことをする人はあまりいないとも。

タイガー・ウッズ選手は方々のトーナメントでスマートフォンで一挙手一投足を撮影されることに慣れているとした一方で、ローリー・マキロイ選手は今週の練習ラウンドで「スマホに覗き込んでいる人がいないなんてすばらしい」と述べたということです。

Hollywood Reporter は、Netflix in Talks to Buy Historic Egyptian Theater in Hollywood(ネットフリックス、ハリウッドの歴史ある映画館の買収で交渉)の中で、動画配信大手のネットフリックスが1922年にハリウッドでオープンしたエジプシャン・シアターを現在所有者の非営利団体アメリカン・シネマテークから買収する方向で交渉していると報じています。

一般的に映画館で90日間上映したあと、配信する伝統的な映画産業に対して、公開と同時、あるいはほぼ同時に配信に踏み切りうネットフリックスはつまはじきされているとしつつ、今回の動きは「ネットフリックスが初めて実映画館ビジネス(brick and mortar business)に乗り出すことなる」ということです。

アルフォンソ・キュアロン監督の映画「ローマ」で数々のアカデミー賞を受賞したネットフリックスが平日にオリジナル作品を上映し、週末にアメリカン・シネマテークがほかの作品を上映することになる見通しだそうです。なお、ツタンカーメンの墓が見つかりエジプト・ブームのさなかにオープンしたということです。

CNBC はAmazon exec tells employees that Go stores will start accepting cash to address “discrimination” concerns(アマゾン幹部、無人店舗で現金の容認へ。差別だという懸念を踏まえて)の中で、アマゾンがAmazon Goというキャッシュレスの無人店舗で現金を受け入れることになったと報じています。

Amazon Goでは、レジを通ることなく、予め登録されたクレジットカードで決済されるキャッシュレスの店舗で、現在、全米で10店舗英語していて、2021年までに3000店舗に拡大すると伝えられています。

ところが銀行口座を持たずクレジットカードを作れない低所得者を排除しているという批判が強まっているそうです。現にFDIC=連邦預金公社によりますと、アメリカ国民の6.5%にあたる840万人が銀行口座を持っていないとしています。

東部ペンシルベニア州フィラデルフィアが先月、全米の主要都市として初めてキャッシュレス店舗を禁止することを決めたのに続き、ニュージャージー州が禁止。さらにニューヨークやサンフランシスコ、シカゴも類似の規制を設ける予定だとしています。また、マサチューセッツ州は以前から現金の受け入れを義務付けているとしています。

現金を受け入れることでアマゾンは従業員を増やさざるを得ず固定費が上がるものの、顧客基盤は拡大するという専門家の見方を紹介しています。