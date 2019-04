日本の時事通信などが伝えたところによると、ロイター通信が11日、ロンドンの在英エクアドル大使館に籠城していた世界的に有名な内部告発サイト「ウィキリークス」の創始者ジュリアン・アサンジ容疑者(47)が英警察に拘束されたと速報で伝えた。

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD

— WikiLeaks (@wikileaks) 2019年4月11日