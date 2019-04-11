［ブリュッセル １１日 ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）加盟国の首脳らは１１日、英国のＥＵ離脱について１０月末まで延期することで合意した。６月に見直しを行うという。外交筋がロイターに明らかにした。
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- 2019年04月11日 07:52
ＥＵ首脳が10月末までの英国離脱延期で合意、6月に見直し＝外交筋
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