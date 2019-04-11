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ＥＵ首脳が10月末までの英国離脱延期で合意、6月に見直し＝外交筋


［ブリュッセル　１１日　ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）加盟国の首脳らは１１日、英国のＥＵ離脱について１０月末まで延期することで合意した。６月に見直しを行うという。外交筋がロイターに明らかにした。

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