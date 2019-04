NHKなどが速報で伝えたところによると、航空自衛隊は9日19 時27分ごろ、青森県三沢市の北東135kmの海上で、航空自衛隊三沢基地に所属する最新鋭のF35戦闘機1機が、訓練で飛行中にレーダーから機影が消えたという。

この機体にはパイロット1名が搭乗しており、およそ30分前の19時頃、三沢基地を離陸したということで、航空自衛隊は詳しい状況の確認を急いでいる。

朝日新聞などによると、他の機体とともに夜間訓練中だったとみられる。

海上自衛隊の哨戒機と護衛艦などが捜索に向かっているという。

image by: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen [Public domain], ウィキメディア・コモンズ経由で