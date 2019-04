【同性愛は石打刑でセレブも反発】

FT

Los Angeles Times

TIME

東南アジアのを3日、新たに導入し、となります。これはらしいですが、人権団体が反発しているほか、も出ていて、先頭に立っているのはです。はBrunei-owned hotels boycotted over law against gay and extramarital sex(ブルネイ政府系が所有のホテル、同性愛や不倫をめぐる新法でボイコットされる)の中で、ブしたことで、していると報じています。ロンドンでは企業のイベントやブラックタイの宴会などに使われるということです。ブルネイの政府機関はしていて、ドイチェバンクは9つすべてを社員が使えるホテルのリストから除外したいということです。イギリスの不動産コンサルタント会社のKnight Frankや不動産の業界団体のMovers &Shakersはすでにイベントの会場を変更したほか、し、今後このグループのホテルは使わないということです。らがこの動きを率いているとしています。は、に焦点。クルーニー氏が新法が導入される前の3月28日に寄稿し、に泊まるたびにそのお金がとしてということです。これに対して、「人権を理由にブルネイをボイコットしながら、はどうなのか?サウジアラビアの石油を使わないために車に乗らないのか」といった一方、ブルネイはものの、するという予測もあり、首相・防衛相・財務相なども兼務するを呼び込もうとしているということです。ブルネイ国民はのため、ジョージ・クルーニーらによるボイコットはと解釈され、むしろ可能性もあるという見方を紹介しています。は、ブルネイでというまったく異なる視点で報じています。アンダーグランドにが存在し、同性愛者アプリなどを活用してきたものの3日にイスラム法に基づく厳しい刑罰が導入されてからは恐怖からという人物を紹介しています。ブルネイはしており、によってし、失業率は2014年の6.9%から2017年にはしたほか、平均月給も同じ期間に1387ドルから1094ドルに減っており、したいう専門家の解説を示しています。