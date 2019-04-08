［東京 ８日 ロイター］ - 安倍晋三首相は８日の政府与党連絡会議で、２２━２９日まで欧米各国を訪問し、日本が議長国を務める２０カ国・地域（Ｇ２０）首脳会議での協力などを確認すると述べた。訪問国はフランス、イタリア、スロバキア、ベルギー、米国、カナダ。
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- 2019年04月08日 12:52
22━29日に欧米訪問、Ｇ２０サミットでの協力など確認＝安倍首相
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