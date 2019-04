【トランプ政治介入で米経済は】

NewYork Times

が続いていますが、トランプ大統領がが広がっています。したり、みずからに近くすると表明しました。はUS Adds 196,000 Jobs in March, a Return to SolidGrowth(米国は3月に19万6000人の新規雇用を生み出し、堅調な成長に戻る)の中で、米労働省が5日発表したで、農業分野以外で働く人たちの数がとなり、市場予想の17万人を上回り、と報じています。また、となったとしています。これについて「であり、ことを示すものだ。採用の増加は景気の先行きに対する不透明感を取り払うことになるだろう。力強い経済成長を遂げた2018年に比べるとことしは成長が鈍化する見通しだが、だ」と総括しています。少し俯瞰すると金融危機(日本で言うところのリーマンショック)のあと、あわせて210万の新規雇用を生み出し、失業率も10%を記録した2009年10月以降改善しているとしています。堅調に経済成長しているにもかかわらなず、しています。は、TrumpCall on Fed to Cut Interest Rates, Resume Bond-Buying to StimulateGrowth(トランプ、FRBに対して利下げと金融緩和で景気を刺激するよう要求)の中で、トランプ大統領が5日、「」と述べて、したと伝えています。FRBは2019年の利上げを見送る考えを示唆していますが、しています。はトランプ大統領がだと報じています。となっており、すでにを指名することを表明していますが、新たにを指名する意向を表明したということです。トランプ大統領はこれまでし、ということです。トランプ大統領自身、ケイン氏いつについて「親しい友人だ」と述べています。ケイン氏はかつて大統領選挙への出馬も検討したものの、を受けて断念。与党共和党内からも「で党派色で選ぶべきでない」という批判も出ているということです。もう1人のムーア氏についてはことが報じられています。は、「トランプ、もう1人怪しい人をFRB理事に」の中で「ひどい人選だ」とした上で、と報じています。上院で野党民主党の議員が1人でもオッケーするとは考えられず、ということです。共和党の上院トップのらは、トランプ大統領のせいでことがわかっているはずだと言います。まだなので、共和党の良識ある議員は、だと主張しています。