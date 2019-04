KDDI、スマホ向けコード決済サービス「au PAY」を4月9日に提供開始！最大26.5％還元される「au WALLET ポイント つかえる! たまる! キャンペーン」も実施

大まかな利用方法

KDDIは4日、バーコードやQRコードを使った新しいスマートフォン(スマホ)など向け決済サービス「 au PAY 」を2019年4月9日(火)に提供開始すると発表しています。AndroidおよびiOS向けアプリ「au WALLETアプリ」にて利用できます。au PAYでは利用金額に応じて200円(税込)ごとに1ポイント(0.5%相当)、auスマートパスプレミアム会員なら200円(税込)ごとに3ポイント(1.5%相当)の「 au WALLET ポイント 」を還元するau利用者にとってお得な決済手段です。またサービス開始を記念して2019年4月15日(月)以降順次開催する「au WALLET ポイント つかえる! たまる! キャンペーン」( https://www.au.com/pr/point-cpn/ )では期間中にau PAYを利用すると、利用金額の合計最大26.5%のau WALLET ポイントが還元されます。さらに同社では貯まったau WALLET ポイントを利用して手軽に資産運用の疑似体験ができるサービス「au WALLET ポイント運用」を4月9日に提供開始し、au WALLETアプリにて面倒な口座開設手続きを行う必要なく、運用するポイント数を指定するだけで、100ポイントから手軽に利用できます。その他、KDDIグループのKDDIフィナンシャルサービス(以下、KFS)がスマホのみで完結する1万円から借入可能な「au WALLET スマートローン」を2019年4月下旬より提供すると発表しています。au PAYはスマホなど向けau WALLETアプリにて簡単な操作で利用できる決済サービスで、FeliCa(おサイフケータイやApple Pay)に対応していない機種でもau WALLETアプリをインストールすれば利用できます。au WALLETアプリはiOS向けはApp Storeから、Android向けはau Marketからダウンロードしてインストールでき、対応OSはiOS 8.0以上およびAndroid 4.0(開発コード名:IceCream Sandwich)以上となっています。利用方法はアプリを起動すると表示されるバーコードやQRコードを店頭のレジや各種端末で読み取ってもらうことで、対象店舗での買い物の支払いができます。なお、利用開始には規約に同意する必要があり、場合によっては利用時にセキュリティーロック解除をする必要があります。支払いは「au WALLET 残高」を利用し、au WALLET 残高へのチャージはすでに貯まっているau WALLET ポイントや「auかんたん決済(通信料金合算支払い)」、じぶん銀行をはじめとしたクレジットカード、auショップやローソンといった店頭などで行えます。さらにau WALLET 残高へのチャージ方法を2019年夏以降に拡充し、全国に2.5万台あるセブン銀行ATMで現金チャージが開始になるほか、「auかんたん決済(リアルタイムチャージ)」にて残高不足時にその場で不足額を自動でチャージが可能になります。対象店舗はローソンやミニストップ、セイコーマートなどのコンビニエンスストアおよびビックカメラやソフマップ、コジマ、上新電機、ケーズデンキ、ヤマダ電機などの家電量販店、各種のドラッグストアや飲食店などのさまざまな街のお店で利用できるほか、今後順次拡大していきます。キャンペーンは特典が主に3つあり、まずは4月15日(月)10:00~4月30日(火)20:00までの期間中にau WALLET残高にau WALLETポイントをチャージするだけで10%増額します。ただし、対象チャージ総額が100億円分に達した時点で終了となるとのこと。次に日にちに3が付く「三太郎の日」にau PAYで支払うとau WALLETポイントがauスマートパスプレミアム会員なら20%、au STAR会員なら5%還元されます(それぞれ200円ごとに40ポイントまたは10ポイントで端数は切り捨て)。期間は4月23日(火)からで、付与は5月末~6月上旬を目途に月間合計5,000ポイントが上限となります。最後に食べログ掲載のキャンペーン対象店舗でau PAYで支払うとau WALLETポイントが5%(200円ごとに10ポイントで端数切り捨て)がプレゼントされます。期間は4月23日(火)から7月31日(水)まで。一方、対象店舗になるための加盟店向けにも街のお店のキャッシュレス対応を支援するべく、主に中小規模向けに無料で店舗用アプリ「au PAY for BIZ」を4月9日から提供し、2021年7月31日まではau PAY for BIZを利用した取引の決済手数料を0%で利用できるキャンペーンも実施します。au PAY for BIZはau PAYの加盟店向けページから加盟店登録の申し込み、スマホやタブレットなどでau PAY for BIZアプリにて利用します。アプリはiOS 10以上およびAndroid 5.1(開発コード名:Lollipop)以上で利用可能。なお、仮申込受付はすでに4月4日より開始されています。au WALLET ポイント運用はau WALLET ポイントを活用して資産運用の疑似体験ができるサービスで、利用はau WALLET アプリにて行い、面倒な口座開設手続きを行う必要なく、運用するポイント数を指定するだけで、100ポイントから手軽に使えます。また運用中のポイントは1ポイントからau WALLET ポイントに引き出すことも可能で、引き出したポイントは通常のau WALLET ポイントと同様にau WALLET 残高へのチャージやオンラインショップ「Wowma!」での買い物などに利用できます。これにより、投資に興味はあるけれども一歩踏み出せない投資初心者でも手軽に資産運用を疑似体験できるほか、投資初心者の「運用すべきタイミングがわからない」という声に応えてau WALLET ポイント運用を利用しているほかの利用者で運用ポイントを追加している人が多いのか、引き出している人が多いのかを一目で確認できる「みんなの運用状況」も提供します。au WALLET スマートローンは手持ちの資金が不足している場合などにスマホで1万円から借り入れが可能なサービスで、借り入れ金額をau WALLET 残高にチャージすることでau PAYやau WALLET プリペイドカードにてキャッシュレスでの支払いに使え、利用金額に応じてau WALLET ポイントも貯まります。利用限度額は最大50万円まで、金利手数料は8.0%~18.0%で提供するため、初めてでも安心して利用でき、申込時にはau IDに登録されている利用者情報が自動で反映されるスマートな手続きを実現し、カードレスで提供するために郵便物がなく、カードの紛失や不正利用等のリスクが軽減されます。