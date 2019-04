【トランプの国境封鎖は米経済に打撃】

Post

米トランプ大統領がメキシコとの国境を越えてアメリカに流れてくるするためにすると警告しています。両国の経済関係が密接なことからという報道が相次いでいます。はTrump still deciding whether to close the US-Mexico border, top (トランプ、メキシコとの国境を封鎖するか今なお検討中と経済顧問)の中で、が「大統領はきょうかそれ以降に考えを示すだろう」と述べて、という見方を報じています。「政権内の議論が進み、だ」と解説。トランプ大統領は先週、ツイッターなどでするためにする考えを示しました。クドロー国家経済会議委員長らは、を検討しているということですが、それでも混乱は避けられないという見方を示しているそうです。は、If Trump closes Mexican border, avocados could cost more and auto factories could shut(トランプが国境を封鎖すればし、自動車工場の閉鎖も)の中でに踏み切れば、と報じています。米商務省の統計によりますと、アメリカは去年、3460億ドル相当の商品をメキシコから輸入し、2650億ドル相当を輸出。ということです。と決して高いわけではありませんが、以上、近く、それに但し、にとどまる一方で、ことからPeterson Instituteの研究者は、するという見方を示したということです。それでもによりますと、していて、とりわけアメリカのとしています。自動車部品の場合、メキシコからアメリカに出荷されるものが多い一方で、され、と指摘。野菜のうち、もっともで、仮に今、国境が封鎖されればがなく、という声を紹介しています。といシンクタンクの試算も紹介し、影響の大きさを伝えています。は、国境封鎖の議論の前からしていると報じています。に達し、ということです。メキシコのいて、となり、ということです。トランプ政権がしているものの、Brookings Institutionによりますとされていて、ことで政権の移民政策の結果、になっているということです。カリフォルニア州とメキシコで農業を営むLarry Coxは「となっている」と話しています。と締めくくっています。