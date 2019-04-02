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ＡＧＣが普通株式570万株を売り出しへ

［東京　２日　ロイター］ - ＡＧＣ<5201.T>は２日、みずほ銀行と三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪ銀行、野村信託銀行が保有する普通株式５７０万株の売り出しを決定したと発表した。需給状況に対応するオーバーアロットメントによる売り出しは８５万株。合わせて発行済み株式総数の２．９％に当たる。

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