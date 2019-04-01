新元号「令和（れいわ）」の関連銘柄がさっそく値上がり？今後の注目は

菅義偉官房長官は1日午前11時40分過ぎに首相官邸で記者会見を行い、5月1日から施行される新元号が「令和（れいわ）」に決定したと発表しました。これ受けて、市場関係者の間ではさっそく関連銘柄が値上がりしていると話題になっています。
ツイッターで「関連銘柄」探しが始まる
レイが入ってる社名２８社 pic.twitter.com/Qldcq8eaGu
— たかぴー (@takahirokabuu) 2019年4月1日
ワロタｗ pic.twitter.com/FtGs7RtPHl
— ゆらり (@yurarinaminori) 2019年4月1日
令和が社名に含まれてる大和冷機が関連銘柄？
— |■■） (@pant_moon) 2019年4月1日
お前たちのための令和関連銘柄。
シンクレイヤ
平安レイサービス
ニチレイ
横浜冷凍
大冷
２１ＬＡＤＹ
ブレインパッド
フーバーブレイン
ビーブレイクシステムズ
レイ
ソレイジア・ファーマ
— ヤリ手ジジイ (@yaritejijii) 2019年4月1日
【新元号関連銘柄】
①AmidA(7671)
②野崎印刷紙業(7919)
③カワセコンピュータサプライ(7851)
④プリントネット(7805)
⑤光陽社(7946)
⑥ウィルコホールディングス(7831)
⑦フィンテックグローバル(8789)
⑧ベルトラ(7048)
— FUNDPRESSSS (@fundpressss) 2019年4月1日
令和は万葉集の梅の花の歌とのことで【7604梅の花】が関連銘柄ですね！ pic.twitter.com/DuqQvoA2XM— NekoMa (@neko_mata_neko) 2019年4月1日