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新元号「令和（れいわ）」の関連銘柄がさっそく値上がり？今後の注目は



菅義偉官房長官は1日午前11時40分過ぎに首相官邸で記者会見を行い、5月1日から施行される新元号が「令和（れいわ）」に決定したと発表しました。これ受けて、市場関係者の間ではさっそく関連銘柄が値上がりしていると話題になっています。

ツイッターで「関連銘柄」探しが始まる

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