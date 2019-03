1年以上前、The Economistは2018年を代表することばとして、大手テック企業に対する反発(backlash)=techlashを挙げました。

先見の明があったどころから2019年はテック企業に対するに反発がいっそう強まっています。

The Economistの最新号に表紙はこちら。ちなみにGAFAはアメリカでは通じません。

[画像をブログで見る]

The Washington Post は、「シリコンバレーの世直しに向けて最も声高に主張してきたのは民主党だが、共和党とトランプ大統領もテック企業が保守系に偏見がある主張している」として、テック企業叩きがアメリカの与野党問わず強まっていると伝えています。

トランプ大統領は先週の記者会見で、フェイスブックやグーグルの指導部が民主党と共謀していて「不公平だ」と主張しました。

野党民主党から大統領候補に名乗りをあげたエリザベス・ウォーレン上院議員が巨大テック企業(Big Tech)の解体を公約に掲げるなど、シリコンバレーは与野党を問わず味方がいないということです。

とは言え、民主党が競争法(独占禁止法)を盾に改革を求めているのに対して、共和党政権のバー司法長官は「よく研究したい」と述べるにとどまるなど、与野党で一致しているわけではないということです。

FT はBig Tech competes to be the Netflix of gaming(巨大テック企業、ゲーム業界のネットフリックスの地位獲得を狙う)の中で、巨大テック企業がコンテンツとしてのゲームに力を入れていると報じています。

大手動画配信サービスのネットフリックスのリード・ヘイスティングスCEOはことし1月、株主宛の書簡の中で複数による対戦型のゲーム「フォートナイト」のことを挙げ、利用者の時間の奪い合いの中でこのゲームのことを考えると夜も眠れないということです。

中毒性があり、世界の2億5000万人が熱中していて、ほかにもグーグル、マイクロソフト、アップルなどが「ゲーム界のネットフリックス」を目指してシェアの奪い合い(land grab)が起きているとしています。

このうち、グーグルは先週、クラウドを使ったゲーム事業Stadiaを立ち上げ、1994年にソニーがPlayStationを世に送り出した時と同じくらいの意味合いがあると報じています。

アマゾン、マイクロソフト、中国のテンセントが近くクラウドを使った自前のゲーム事業に乗り出すとみられ、ネットフリックスが動画配信で一般利用者と直接つながったように、各社ともゲームで利用者と直接つながることを目指しているということです。

1980年代生まれの世代はこどものころゲームに従事し、大人になっても続け、今やゲームは本や音楽、映画と同等の扱いを受けているとしています。

こうした巨大テックに対して、戦いを挑んでいるのはアメリカの規制当局ではなくEU=ヨーロッパ連合だと伝えているのは、 The Economist で、巻頭はWhey big tech should fear Europe(米巨大テックが欧州の規制当局を恐れる必要があるわけ)です。

EUは、利用者の情報は個人のものだという原則のもと、情報にアクセスし、修正し、利用できる主体を決めるのも個人だという考えだということです。

また、EUは当該企業が競争を阻害することはできないという発想です。

西側の規制当局はこれまでも1960年代にIBM、1990年代にマイクロソフトに対して独占禁止をめぐり取り締まりをしてきたが、今回は情報操作によって民主主義を脅かし、プライバシーを侵害することで個人の権利を脅かしているとして「より罪が重い」批判。

フェイスブックやグーグルを解体したとしていも、小さなFacebabiesやGooglettesが巨人になるだけということも考えられるため、EUは解体は主張していないということです。

ヨーロッパは企業の市場独占を禁止することで、国家や企業ではなく消費者の力を拡大する方向に向かっています。

米カリフォルニア州も追随していて、アメリカ人は祖先が去ったヨーロッパの手法を古めかしいと断定せずにまねをするべきだと締めくくっています。