［東京 ２５日 ロイター］ - 日産自動車<7201.T>は２５日、コーポレートガバナンス（企業統治）のあり方を見直す「ガバナンス改善特別委員会」が２７日午後８時１５分から横浜市で記者会見を行うと発表した。
記事
- 2019年03月25日 13:21
日産ガバナンス改善特別委、27日午後8時15分から横浜市で記者会見
トピックス
ランキング
-
1
無料ネットサービス依存で支障も
- facebook25
-
2
橋下氏「10年前の大阪に戻すな」
- facebook185
-
3
終身雇用崩壊 転勤も弱体化せよ
- facebook2
-
4
飲食業界の禁煙化 食体験改善に
- facebook218
-
5
桜田五輪相の震災誤認識に呆れ
- facebook66
-
6
東大医学部が国試で振るわぬ背景
- facebook115
-
7
吉野家 並2杯より高い超特盛の謎
- facebook0
-
8
イチローには国民栄誉賞など不要
- facebook421
-
9
保育を見下す自民の新託児ルール
- facebook1315
-
10
失敗から学べない日本の敗戦否認
- facebook218