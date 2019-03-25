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日産ガバナンス改善特別委、27日午後8時15分から横浜市で記者会見


［東京　２５日　ロイター］ - 日産自動車<7201.T>は２５日、コーポレートガバナンス（企業統治）のあり方を見直す「ガバナンス改善特別委員会」が２７日午後８時１５分から横浜市で記者会見を行うと発表した。

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