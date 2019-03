ニュージーランド銃撃、事件後初めての葬儀　6人の身元公表

約100人が死傷したニュージーランド・クライストチャーチのモスク(イスラム教礼拝所)銃撃事件後、最初の葬儀が20日、市内のメモリアルパーク墓地で執り行われた。

ニュージーランド・クライストチャーチで15日に発生した銃撃の被害は、死者50人、負傷者50人に達したほか、2人が重体という。

複数のボランティアが、埋葬の手伝いと遺族の支援のためクライストチャーチを訪れた。

イスラム教の伝統では、死後できるだけ早く遺体の洗浄と埋葬をしなければならないが、身元確認などが進まなかったため埋葬が遅れていた。

20日の葬儀に先立ち、クライストチャーチ市はメディアに対し厳格な指導を行い、遺族をそっとしておくよう求めた。

同市の報道官は、「遺体は埋葬地に遺族エリアとして設けられているプライベートなテントに運び込まれる。短く祈りをささげた後、遺族と友人は遺体を墓地まで運ぶことになる」と述べた。

白人至上主義者を自称するオーストラリア国籍のブレントン・タラント容疑者(28)は、殺人容疑で訴追された。

警察は20日、アルヌール・モスクで犠牲になった6人の身元を公表した。また、死亡した50人全員の身元確認を同日中に終えたい考えを示した。

それでも、身元確認作業の遅れに落胆する遺族もいる。アルヌール・モスクで犠牲になったマティウラ・サフィさんの息子のモハメド・サフィさん(23)はAFP通信に対し、遺族にもたらされる情報が乏しいと訴えた。

警察は19日の声明で、身元確認の作業に時間を要していることに対し、遺族が不満を抱えていることを非常に強く理解していると述べた。

「できる限り早く作業に取り掛かり、犠牲者を愛する人々のもとへ返すよう全力を尽くしている」

15日に2つのモスクで殺害された50人の中には、パキスタン、バングラデシュ、インド、トルコ、クウェート、ソマリアなどからのイスラム教徒の移民、難民、そして住民が含まれる。

ニュージーランドの入国管理によると、葬儀に出席するために海外からの入国を希望する遺族に対し、ビザの手続きが進められているという。

ジャシンダ・アーダーン首相は18日、銃規制法の強化に内閣が「原則合意」し、詳細は25日までに明らかにすると述べた。

そうしたなか、国民の間では銃を自主返納する動きが広がりを見せている。

マスタートンのノースアイランド地区の農家、ジョン・ハート氏は、半自動小銃を警察に持ち込み、破壊してもらったとツイッターに投稿した。

「今日までは、私は半自動小銃を所持するニュージーランド国民の1人だった。状況によっては、農場で便利な道具だが、個人的な利便性よりも誤用の危険性が大きい」

Until today I was one of the New Zealanders who owned a semi-automatic rifle. On the farm they are a useful tool in some circumstances, but my convenience doesn’t outweigh the risk of misuse.



We don’t need these in our country.



We have make sure it’s #NeverAgain pic.twitter.com/crLCQrOuLc