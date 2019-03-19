寄り付きの日経平均は反落、利益確定売りが先行





［東京 １９日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比２６円０７銭安の２万１５５８円４３銭となり、反落で始まっている。外部環境面で大きな変化がない中、日本株は連騰の反動で利益確定売りが先行した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて様子見姿勢も強い。寄り後に下げ幅は１００円を超えている。精密、その他製品、小売などが安い。半面、保険、ゴム製品はしっかり。